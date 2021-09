Chiusi due locali della Roma bene: in 300 a ballare senza mascherina, assembrati in 100 in un ristorante

Ancora due locali chiusi a Roma per le norme anti Covid non rispettate. Ai Parioli e nella zona del quartiere Trieste, le forze dell'ordine hanno messo i sigilli temporaneamente a due discoteche. Nel primo caso, ieri sera, le pattuglie del gruppo GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) sono intervenute in un locale nella zona di Villa Borghese, dove era in corso una serata con musica e dj alla presenza di circa 300 persone.

Assembramenti e mancato uso dei dispositivi anti Covid, hanno fatto scattare il provvedimento di chiusura per 5 giorni, oltre alle sanzioni previste. "I sigilli sono arrivati dopo la diffida di alcuni giorni prima, alla quale non ha seguito alcun accorgimento da parte dei gestori del locale", spiegano dalla polizia locale. In corso ci sono anche ulteriori accertamenti in materia edilizia e sui titoli autorizzativi dell'attività.

Sempre nella notte, nella zona di piazza Istria, i carabinieri della Stazione Salaria hanno invece sanzionato amministrativamente un bar - ristorante a causa della presenza di un assembramento con circa 100 avventori nelle prossime adiacenze del locale. Contestualmente i militari dell'Arma hanno disposto la chiusura provvisoria della suddetta attività per 5 giorni.