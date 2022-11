Ottorino, l'operaio morto sotto gli occhi del padre: era vice presidente di una società di calcio

Ottorino Pacca, sposato con due figli, aveva 41 anni. È morto sul lavoro sotto gli occhi del padre. L'ennesima vittima a Roma e provincia. Imprenditore e operaio edile, è caduto dal tetto di un capannone mentre lavorava in un cantiere in via Antonio Fogazzaro, a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.

Un volo di sette metri che gli è costato la vita. Ottorino Pacca, nato e cresciuto a Case Rosse, aveva anche la passione per il calcio. Era il vice presidente dell'Asd Setteville Caseorsse, la società calcistica fondata dal padre Mario Pacca e militante oggi nel campionato di prima categoria del Lazio. Un volto noto nel mondo del pallone romano. La società, in lutto, ha listato di nero il proprio sito ufficiale e le pagine social.

Condoglianze sono arrivate anche dall'Asd Albula 1946 che "si unisce al dolore della famiglia Pacca per la grave perdita di Ottorino" e dal presidente del municipio IV, Massimiliano Umberti: "Mi stringo forte al dolore che ha colpito Il nostro amico Mario Pacca, una tragedia che lascia senza parole e senza fiato. Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia.

Le indagini sulla morte di Ottorino Pacca

Sul caso indagano i carabinieri di Tivoli. Secondo i primi riscontri, la tragedia è avvenuta verso le ore 11:30 di mercoledì 2 novembre in via Antonio Fogazzaro, a Setteville, quartiere di Guidonia Montecelio, dove ha sede l'azienda edile di famiglia.

Stando a quanto ricostruito dai miliari, Ottorino Pacca era salito sul tetto per effettuare una manutenzione del rivestimento in eternit, ma all'improvviso il solaio ha ceduto. Al momento della tragedia all'interno dell'azienda era presente anche il padre Mario che ha immediatamente allertato i soccorsi. Inutili però. Una morte che riaccende i riflettori sulla scarsa sicurezza nei posti di lavoro.

"Aggiornamento del vademecum sicurezza"

"Dall'analisi dei dati infortunistici del Lazio, emerge che per quanto concerne gli incidenti mortali la caduta dall'alto ha un'incidenza elevata e dopo ampio confronto con le parti sociali e le Istituzioni coinvolte, abbiamo redatto e approvato all`inizio di quest`anno il vademecum 'Cadute dall'alto'", ha spiegato l'assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino che ha aggiunto: "Si tratta di un documento che ha la finalità di promuovere l'applicazione di una serie di azioni e di misure volte alla prevenzione del fenomeno degli infortuni nel settore dell`edilizia. Nei prossimi giorni pubblicheremo un aggiornamento del vademecum con la scheda completa per l'autovalutazione del rischio cadute dall'alto".

"Di fronte all'ennesimo incidente mortale sul lavoro ribadiamo con forza l’urgenza di applicare in ogni luogo di lavoro i vademecum e i protocolli già sottoscritti. Inoltre chiederemo al Coordinamento degli enti ispettivi di implementare i controlli sul nostro territorio. Quanto avviene ogni giorno con gli incidenti sul lavoro non è un dramma che riguarda solo il Lazio, ma l'intero Paese. Per questo come Istituzione porteremo quella che è una vera e propria emergenza nazionale nell’ambito della Commissione Lavoro ove partecipano tutte le Regioni, con l’obiettivo di porre al Governo di assumere la sicurezza sui luoghi di lavoro anche come priorità nazionale".