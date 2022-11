Operaio ripara copertura di un capannone e cade da sette metri, morto a 41 anni

Un operaio di 41 anni è morto sul lavoro in provincia di Roma, nel comune di Guidonia Montecelio. O.P., queste le sue iniziali, stava lavorando sulla copertura di un capannone in via Antonio Fogazzaro, nella zona di Setteville, quando improvvisamente il tetto ha ceduto.

Il quarantunenne è caduto per 7 metri. Fatale l'impatto. L'operaio è morto sul colpo. Sul posto, allertati dai colleghi della vittima, i sanitari del 118 - che hanno tentato di rianimare invano il lavoratore - i carabinieri di Tivoli e il personale della Asl Roma 5 dell'ispettorato del lavoro. La salma del 41enne è stata portata dal Verano per l'autopsia. Si indaga per determinare le cause dell'incidente mortale sul lavoro.