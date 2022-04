Precipita nella tromba dell'ascensore, morto operaio alla Farnesina. È la seconda vittima sul lavoro in 2 giorni

Un operaio è morto oggi a Roma, mentre stava manutenendo l'ascensore del palazzo della Farnesina, sede del ministero degli affari esteri. È la seconda vittima di un incidente sul lavoro nella capitale, dopo Bernardino Passacantilli, 61 anni, che ha perso la vita mentre stava lavorando alla ristrutturazione di un palazzo al civico 3 di via Toscana, a due passi da via Veneto, poco prima dell'ora di pranzo.

L'incidente di oggi è avvenuto alle 8:30, proprio nella giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro. In piazzale della Farnesina, oltre personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso della vittima, anche i vigili del fuoco con le squadre Saf e Usar per recuperare il corpo e mettere in sicurezza la zona. Ad indagare sul caso i carabinieri della compagnia Trionfale, mentre per i rilievi la VII sezione di via in Selci.