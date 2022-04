Incidente sul lavoro a Roma: precipita dall'impalcatura, morto operaio

Tragedia sul lavoro a Roma dove un operaio è morto dopo essere precipitato da una impalcatura. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì. A perdere la vita un uomo italiano di 52 anni.

La richiesta d'intervento ai soccorritori poco prima delle 13:00 del 27 aprile da una palazzina al civico 3 di via Toscana, strada che collega corso d'Italia con via Boncompagni, zona Pinciano. A chiamare il 112 i titolari della ditta per la quale l'operaio stava lavorando.

Intervenuti sul posto il personale del 118 e gli agenti del commissariato Castro Pretorio di polizia nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell'operaio classe 1970. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era impegnato in alcuni lavori su una impalcatura allestita sulla palazzina del II municipio. Qui, per cause ancora in via di accertamento, è precipitato dall'altezza del secondo piano dello stabile, cadendo nell'intercapedine posta fra la facciata del palazzo ed il ponteggio.

Un volo fatale, che non ha lasciato scampo all'uomo, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.