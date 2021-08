La tragedia di Roma Nord: uccide la moglie malata, poi si toglie la vita: "Scusate, non ce la faccio più"

L'omicidio-suicidio in un'abitazione di via della Giustiniana

"Scusate, non ce la faccio più", questo il messaggio con il quale Mario P., ha spiegato le ragioni che lo hanno portato prima ad uccidere l'anziana moglie, Pierina G. costretta sulla sedie a rotelle e poi a togliersi la vita impiccandosi in una struttura fuori al giardino. Un dramma della disperazione consumatosi in una villetta di Roma Nord.

L'omicidio-suicidio, come accertato dagli investigatori di polizia, si è consumato nella mattinata di lunedì 16 agosto in un'abitazione di via della Giustiniana. A chiamare i soccorritori i vicini, dopo essersi affacciati ad un balcone ed aver visto il corpo dell'83enne in pensione, già privo di vita, impiccato con una corda ad una struttura in ferro usata come ricovero per gli attrezzi agricoli.

Inutili i tentativi da parte dei soccorritori, per Mario P., storico edicolante della via Cassia, era oramai troppo tardi. A ricostruire l'accaduto sono poi stati gli investigatori dei commissariati Ponte Milvio e Flaminio, intervenuti in via della Giustiniana assieme agli uomini della scientifica. Aperta l'abitazione gli investigatori hanno infatti trovato il corpo privo di vita di Pierina G., 83 anni, ancora sulla sedia a rotella con una ferita al petto infertagli con un grosso coltello da cucina, trovato poco distante dal corpo della donna malata di Alzheimer.

Ad avvalorare l'ipotesi dell'omicidio-suicidio un ultimo biglietto, scritto dall'uomo: "Scusate non ce la faccio più".

Il precedente ad Ostia

Tragedia che riporta alla mente quanto accaduto lo scorso 22 luglio in un appartamento di Ostia dove un uomo aveva prima ucciso la moglie e poi si era tolto la vita lanciandosi dalla finestra della lorto abitazione di via dei Velieri. Anche in quel caso alla base del gesto compiuto da Alberto Riservato, 77 anni, la malattia della moglie, Daniela Gusmini.