Omicidio suicidio ad Ostia, uccide la moglie malata e si getta dalla finestra

Daniela Gusmini è stata trovata in casa con una ferita alla gola. La tragedia in un appartamento di via dei Velieri

L'ultima volta che li hanno visto i vicini stavano tornando in casa mano nella mano come una coppia di innamorati. Ed è forse proprio la sofferenza della malattia oncologica della moglie, sottoposta da poco ad un intervento chirurgico, che avrebbe portato il marito ad ucciderla per poi togliersi la vita. E' un omicidio-suicidio quello che si è consumato in una calda mattinata di luglio in un appartamento ad Ostia dove Daniela Gusmini, hostess Alitalia in pensione, è stata uccisa con un coltello dal marito, Alberto Riservato, di 77 anni, che si è poi lanciato dalla finestra dell'abitazione dove c'era la morte priva di vita in casa, precipitando nel cortile interno del condominio di via dei Velieri.

Omicidio-suicidio ad Ostia

La tragedia si è consumata intorno alle 8:30 di giovedì 22 luglio quando i vicini di casa hanno udito delle urla provenire da un appartamento al terzo piano. Urla a cui ha fatto seguito il silenzio e poi un tonfo, quando il marito della pensionata di 76 anni si è gettato dalla finestra del bagno morendo sul colpo dopo essere precipitato da diversi metri d'altezza.

Uccide la moglie e si lancia dalla finestra

Notato il corpo privo di vita del pilota Alitalia in pensione, decine sono state le chiamate al 112 con l'arrivo sul posto delle ambulanze e dei carabinieri della stazione e della Compagnia di Ostia. Con la porta chiusa dall'interno una volta entrati nell'appartamento i militari hanno trovato la donna, uccisa con una ferita alla gola infertale dal marito con un coltello. Con la casa in ordine, senza tracce di collutazione o litigi, gli investigatori hanno quindi ascoltato i vicini di casa ricostruendo la tragedia che ha portato alla morte dei due coniugi in pensione.

Disposta l'autopsia

Sotto choc i vicini di casa ed i residenti che descrivono la coppia come affiatata ed innamorata, con Raffaella e Alberto che non avrebbero mai destato sospetti sulla tragedia che stavano vivendo dopo la scoperta del tumore e la conseguente operazione subita dalla 76enne. Accertato il decesso le salme dei due coniugi sono stati messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia.