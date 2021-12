Incidente sul lavoro: precipita da una impalcatura, morto operaio

Incidente sul lavoro a Roma dove un uomo è morto dopo essere precipitato da una impalcatura. La tragedia martedì mattina in via Merulana, all'Esquilino. Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che hanno accertato, assieme al personale medico del 118, il decesso dell'operaio, un uomo italiano di circa 50 anni.

La tragedia mentre il lavoratore era impegnato su un ponteggio in alcuni lavori edili di ristrutturazione di una palazzina al civivo 177 di via Merulana. Precipitato per diversi metri per il cinquantenne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Constatata la morte del lavoratore, i vigili del fuoco (assieme al funzionario di turno) e gli agenti del commissariato Esquilino di polizia hanno cominciato le verifiche assieme all'autorità giudiziaria sul ponteggio interessato dall'incidente per accertare eventuali violazioni sulle norme di sicurezza. Sul posto per raccogliere elementi utili a ricostruire la tragedia anche gli uomini della polizia scientifica della questura di Roma.

Morti sul lavoro a Roma e provincia

Dunque ancora una morte bianca nel territorio di Roma e provincia. La tragedia segue di poche settimane un altro morto sul lavoro. Anche in questo caso fatale per Adrian Dragomir, operaio romeno di 36 anni, fu una caduta, dopo che l'uomo mise un piede su un lucernario mentre era impegnato in alcuni lavori sulla grondaia di un capannone industriale di Monterotondo, a nord della Capitale. Era lo scorso 10 dicembre.

Due morti sul lavoro in 24 ore

Poco più di un mese prima della tragedia di Monterotondo, furono invece due gli operai a perdere la vita nel volgere di 24 ore. Nel primo caso la tragedia colpì la famgilia di Catalin Dragos Purda, operaio romeno residente a Fonte Nuova morto dopo essere precipitato da un'impalcatura dove stava lavorando in zona Gregorio VII. Il giorno dopo un'altra morte bianca, con un romano di 41 anni morto mentre era impegnato nei lavori di copertura di un campo di padel in un circolo sportivo di via dei Cantelmo, zona Casetta Mattei.

A pochi giorni dalla fine del 2021 un'altra tragedia che fa salire a 38 il numero delle vittime sul lavoro a Roma e provincia in questo anno in via di conclusione.