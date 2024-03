Moonswatch Snoopy, centinaia in fila sotto la pioggia a via del Corso. E c'è già chi lo ha rimesso in vendita online

C’è gente che si è presentata anche prima dell’alba in attesa che aprisse lo store. A via del Corso a Roma centinaia di persone si sono messe in fila, sotto la pioggia battente, pur di acquistare il nuovo Moonswatch Snoopy Mission to the Moonphase, disponibile da oggi, martedì 26 marzo, solo nei centri Swatch selezionati. Tra questi c’era anche lo store di via del Corso. Davanti al negozio, ancor prima dell’apertura, centinaia di persone si sono posizionate sul marciapiede per essere tra i primi ad acquistare il prodotto.

Tutti in fila

Memori, anche, di quanto accaduto in passato con il nuovo Omega e il Moonswatch con Moonshine Gold, sul posto presenti anche le forze dell'ordine per gestire al meglio la situazione. Tra l’altro, rispetto alle passate iniziative, l’orologio messo in vendita non è in edizione limitata. I pezzi, dal costo di 315 euro l’uno, sono andati via in poco tempo, tanto che prima delle 11 del mattino erano già tutti esauriti. Questo però non ha fermato chi voleva, a tutti i costi, essere tra i primi a mettere le mani sul nuovo orologio. Neanche la pioggia, caduta copiosa per tutta la mattinata, ha scoraggiato gli appassionati.

Pezzi già in vendita

In fila non c’erano solo gli amanti dei prodotti Swatch. Già nei giorni precedenti sui social, in particolare su Facebook, giravano annunci di persone che permettevano di “pre ordinare” lo Swatch, con “consegna zona Roma”, ad un prezzo maggiorato di 500 euro. una sorta di sovrattassa per evitarsi la fila.

Del resto, come abbiamo raccontato su RomaToday, per il Moonswatch con Moonshine Gold diversi cittadini stranieri erano stati pagati per mettersi in fila per “conto terzi”. Non solo. Sempre nella mattinata di oggi e ancora su Facebook, circolano annunci di persone che rivendono l’orologio, sempre consegnato a mano a Roma, con prezzi che arrivano anche a 1.000 euro.

Il nuovo orologio

Omega Moonswatch Mission to the Moonphase fa parte della collezione MoonSwatch in bioceramica. Il modello si distingue da altri per essere completamente bianco: cinturino, cassa, ghiera e quadrante. La vera particolarità è la presenza di mini quadrante raffigurante un piccolo Snoopy, ambasciatore ufficiale della NASA sin dal 1960.