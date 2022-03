Nuovo Swatch Omega, a Roma ressa a via del Corso: intervengono i carabinieri

Una folla disordinata di persone si è creata questa mattina, sabato 26 marzo, di fronte allo store della Swatch in via del Corso, all'angolo con via Borgognona, tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri.

Il motivo? In tutta Italia - sono segnalate situazioni analoghe anche a Milano, Napoli, Venezia e Verona - la casa svizzera ha lanciato un nuovo modello, i "moon swatch", originale riproduzione in bioceramica del celebre "Speedmaster" dell'Omega. Un oggetto non acquistabile online, va da sè che a centinaia si sono accalcati per assicurarsene.

Come fanno sapere dall'Arma, il servizio di controllo era già previsto e ha avuto come scopo quello di non far trascendere la situazione in una rissa, considerate anche le norme anti-Covid ancora in vigore fino al 31 marzo.

Tale e tanto il successo del lancio del nuovo modello, che Swatch sul suo sito ufficiale ha dovuto precisare che "non si tratta di un'edizione limitata" e che al momento l'acquisto "è limitato a un orologio a persona".