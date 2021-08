Metro C, a 48 ore dall'incendio la stazione san Giovanni è ancora chiusa

La stazione metro di San Giovanni della metro C è chiusa da sabato mattina alle 5. L'incendio verificatosi nella notte tra venerdì e sabato in un locale tecnico ha avuto conseguenze più gravi del previsto. Così da 48 ore la terza linea della metropolitana romana si ferma a Lodi. Da qui è attivo un servizio navetta che porta a San Giovanni, per l'interscambio con la metro A.

Secondo quanto si apprende ad andare a fuoco è stato un condensatore, componente tecnico già sostituito, con l'operatività della stazione già ripristinabile. Le fiamme hanno però originato un denso fumo e liberato delle polveri nocive, la cui bonifica sta richiedendo più tempo del previsto.

Il rogo di venerdì ha interessato un locale tecnico. Dall'uscita di Largo Brindisi, come è possibile vedere dalle immagini inviate al nostro giornale, dalle 2.00 di venerdì notte ha iniziato a levarsi del denso fumo nero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuta la squadra Tuscolano 1 dei vigili del fuoco con l'ausilio di un carro autoprotettori. L'intervento è durato dalle 2.20 alle 4.50, a testimonianza di un rogo di dimensioni importanti. Nessuna informazione sulle cause.

Sabato mattina i disagi hanno interessato vari punti della linea. Dal pomeriggio invece è rimasta solo la chiusura della stazione San Giovanni, con i bus tra Lodi e San Giovanni stesso.