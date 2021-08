Metro C, incendio in un locale tecnico di San Giovanni: linea in tilt

Le fiamme hanno interessato un quadro elettrico. In mattinata linea a singhiozzo

Sabato d'agosto di passione per la metro C a Roma. Dalle 5.30 di questa mattina il servizio procede a singhiozzo con svariate interruzioni. La stazione metro San Giovanni, in particolare, è isolata e inaccessibile a causa di un incendio che si è verificato nella notte.

Il fumo invade la zona

Il rogo ha interessato un locale tecnico. A bruciare, secondo quanto raccolto da RomaToday, un quadro con "elementi di media tensione". Dall'uscita di Largo Brindisi, come è possibile vedere dalle immagini inviate al nostro giornale, dalle 2.00 ha iniziato a levarsi del denso fumo nero. Un acre odore di fili elettrici a fuoco ha invaso la zona, secondo il racconto dei testimoni.

L'intervento durato due ore e mezzo

Sul posto, apprende ancora RomaToday, è intervenuta la squadra Tuscolano 1 dei vigili del fuoco con l'ausilio di un carro autoprotettori. L'intervento è durato dalle 2.20 alle 4.50, a testimonianza di un incendio di dimensioni importanti. Nessuna informazione su cosa ha causato l'incendio.

I disagi sulla linea

I primi disagi sono certificati da un tweet di infoatac con la chiusura del tratto San Giovanni Lodi questa mattina all'alba. Poco dopo la circolazione è stata sospesa sull'intera linea. E ancora poi un guasto alla stazione Alessandrino ha allargato l'interruzione. Al momento, mentre scriviamo, il servizio è regolare tra Giardinetti e Pantano, mentre tra Giardinetti e San Giovanni sono attivi i bus sostitutivi.