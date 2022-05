Matteo Valentini, il 20enne di Colli Aniene sta meglio. Indagini verso una svolta

Matteo Valentini, il ragazzo di 20 anni di Colli Aniene e ricoverato al policlinico Umberto I, sta meglio. Finito in coma dopo essere stato trovato sanguinante in viale Sacco e Vanzetti con fratture alla scatola cranica, una ferita sul lato della testa e il naso rotto, il ragazzo si è svegliato e sta rispondendo alle cure. È presto dire quanto sarà dimesso, ma è cosciente e già ha fatto diverse videochiamate con mamma Simona, con il fratello Andrea e gli amici che nei giorni scorsi avevano organizzato un sit in per lui.

Le indagini sul caso di Matteo Valentini

Una buona notizia, utile anche per le indagini. Matteo Valentini, infatti, potrebbe riconoscere la persona che lo avrebbe aggredito lasciandolo in strada privo di sensi. La procura di Roma ha incaricato gli investigatori della polizia, che già stanno effettuando riscontri sulle celle telefoniche della zona intorno parco Tozzetti e stanno analizzando il dna trovato addosso al 20enne di Colli Aniene, di fare ulteriori indagini.

La svolta potrebbe essere vicina. Inoltre, non è escludo che Matteo possa conoscere il suo presunto aggressore. Tra i possibili moventi, oltre a quello legato ad una lite per motivi di viabilità poi degenerata, anche quella di una discussioni per motivi personali.

I sette minuti di buio

Matteo ha inviato il suo ultimo messaggio ad un'amica alle 1:15. Poi sette minuti dopo è stato ritrovato sanguinante, in strada, e con la testa fracassata. Cosa è successo in quei sette minuti di buio? Mamma Simona, dopo aver ricevuto di suo figlio ferito, si era sfogata con RomaToday: "Matteo era uscito con i suoi amici. Una serata tranquilla come sempre e stava tornando a casa a piedi. I suoi amici ci stanno dando tutto il sostegno e le informazioni che hanno a disposizione. Vogliamo trovare chi lo ha ridotto così". La palla è agli investigatori.