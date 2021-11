Tor Bella Monaca, acqua e luce non si pagano: 20 denunciati. Chiusi gli allacci abusivi

Nelle case popolari di Tor Bella Monaca sono ancora in molti, troppi, che si allacciano abusivamente alle reti elettriche e dell'acqua non pagando così le utenze. I carabinieri sono però tornati nella periferia est di Roma e dopo aver ispezionato viale Santa Rita da Cascia, già teatro dei controlli per ben tre volte nei giorni scorsi, questa volta hanno ispezionato una palazzina in via Scozza dove sono stati riscontrati ulteriori allacci abusivi.

Verifiche fatte, anche in questo caso, insieme al personale di Acea, Areti e dell'Ater e rientra fra le attività fortemente volute dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi nell’ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al civico 19 di via Scozza, il bilancio complessivo è di 64 appartamenti controllati, 20 persone denunciate a piede libero, accusate, a vario titolo, di furto aggravato di energia elettrica e acqua, mentre altre sette sono in via di identificazione e saranno denunciate per invasione di terreni ed edifici, poiché non presenti all’atto dei controlli, nonché 3 sequestri penali di veicoli rubati.

I carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente alla chiusura degli allacci abusivi e al ripristino delle utenze, con lucchetti e porte serrate. Non solo. I militari dell'Arma hanno anche eseguito posti di controllo alla circolazione stradale sanzionando due persone trovate a bordo di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa ed hanno fatto rimuovere tre carcasse di auto e dieci di moto nei pressi del complesso di proprietà dell'Ater.