Acqua e luce gratis nelle case popolari di Tor Bella Monaca: denunciate altre 26 persone

Acqua e luce gratis nelle case popolari di Tor Bella Monaca. Proseguono i controlli dei Carabinieri della Stazione di via Parasacchi per il ripristino della legalità nel quartiere. I militari sono intervenuti in viale Santa Rita da Cascia, al fine di verificare la presenza di allacci abusivi alla corrente elettrica ed alle condutture dell’acqua e di occupazioni abusive, presso le palazzine ai civici 20, 40 e 50.

I Carabinieri sono però tornati anche presso il civico 30, già teatro dei controlli di mercoledì e giovedì scorso, dove sono stati riscontrati ulteriori allacci abusivi ma che non sono gli stessi della volta precedente. Verifiche eseguite congiuntamente al personale di Acea, Areti e dell'Ater fra le attività fortemente volute dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Al termine delle operazioni dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, 26 persone sono state denunciate a piede libero, accusate, a vario titolo, di furto aggravato e per invasione di terreni o edifici.

Nella palazzina in viale Santa Rita da Cascia 20 sono stati accertati 6 allacci abusivi alla rete idrica e 2 alla rete elettrica; nello stabile al civico 30 invece 4 alla rete elettrica e 3 alla rete idrica, diversi da quelli già accertati giovedì; nel palazzo al civico 40, 4 allacci abusivi alla rete elettrica e 4 alla rete idrica; nello stabile al civico 50, infine, un allaccio abusivo alla rete elettrica.

I Carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati Nella palazzina al civico 30, i Carabinieri hanno anche denunciato una persona ritenuta responsabile di invasione di terreni ed edifici per avere occupato abusivamente un immobile, immediatamente sgomberato e restituito all’ente proprietario.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno anche eseguito posti di controllo alla circolazione stradale sanzionando 8 persone trovate a bordo di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Una persona è stata denunciata a piede libero con l’accusa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale per aver tentato di aggredire i militari impegnati nei posti di controllo.

