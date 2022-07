A Ostia i funerali del professor Serianni. Dal municipio la proposta di intitolargli un'area

Si terranno martedì 26 luglio i funerali del linguista Luigi Serianni, morto giovedì a 74 anni quattro giorni dopo essere stato investito da un’auto a Ostia, dove viveva ormai da diversi anni. Lunedì 25, invece, alla Sapienza verrà allestita la camera ardente, dalle 18 alle 20 presso l'Aula I della Facoltà di Lettere e filosofia.

La proposta: intitolare un'area del X municipio a Serianni

L’ultimo saluto a Serianni, studioso di fama internazionale e tra i più importanti linguisti a livello mondiale, è previsto per le 10 nella chiesa di Santa Maria Regina Paris, sempre a Ostia. Ed è proprio il X municipio a proporre di intitolargli un’area del territorio, per mantenere vivo il suo ricordo.

“La tragica scomparsa del professor Serianni ci ha lasciati attoniti e sbigottiti. L'Italia perde un punto di riferimento fondamentale dal punto di vista culturale e sociale. Un vero intellettuale perché umile, come tutti gli uomini e le donne di cultura - ha detto Mirella Arcamone, presidente della Commissione Politiche sociali e abitative - Un uomo che amava Ostia e il nostro municipio nel quale ha vissuto e a cui ha dato contributo fondamentale fino agli ultimi giorni della sua vita. Lunedì presenteremo un ordine del giorno per chiedere al presidente del Municipio di impegnarsi ad individuare un'area del nostro territorio da dedicare al professor Serianni e avviare tutte le formalità necessarie”.

L'incidente a Ostia

Serianni è stato travolto da un’auto sulle strisce pedonali tra via delle Isole del Capoverde e via dei Velieri, a Ostia. Poco prima delle 9 dello scorso 18 luglio stava attraversando, quando è sopraggiunta la macchina che l’ha investito.

La donna alla guida, una 52enne, si era immediatamente fermata a prestare soccorso, ma le condizioni del linguista e accademico erano apparse da subito gravissime. Trasferito all’ospedale San Camillo, era stata individuata una emorragia cerebrale "massiva e non trattabile chirurgicamente”: entrato in coma irreversibile, si è spento venerdì mattina.

Nato a Roma nel 1947, Serianni si è formato alla scuola di Arrigo Castellani, laureandosi in Lettere alla Sapienza. Dopo le esperienze nelle università di Siena, l'Aquila e e Messina, nel 1980 era tornato a Roma come professore ordinario di Storia della lingua italiana, cattedra che aveva mantenuto sino a 4 anni fa, quando era andato in pensione. Accademico della Crusca, era vicepresidente della Società Dante Alighieri. Tra i riconoscimenti internazionali aveva ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Valladolid e il dottorato honoris causa dell'Università di Atene.