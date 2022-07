È morto Luca Serianni, il linguista era stato investito sulle strisce a Ostia

È morto il professor Luca Serianni, il famoso linguista investito il 18 luglio da un'auto a Ostia, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Si è spento alle 9.30 fa sapere la famiglia che ringrazia "tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto ". I familiari e gli amici "esprimono la loro personale gratitudine al personale sanitario dell'Ospedale San Camillo di Roma".

L'annuncio dell'assessore D'Amato

A confermare la notizia anche l'asessore alla aanità della regione Lazio Alessio D'Amato: "La direzione dell azienda ospedaliera San Camillo mi ha appena comunicato l'esito piatto dell elettroencefalogramma del professore Luca Serianni. È una notizia che mi addolora ed esprimo il cordoglio ai familiari che ieri hanno avuto un incontro con i medici e la direzione dell'ospedale. Purtroppo le condizioni del professore Serianni sono apparse subito molto gravi".

La Sapienza saluta Luca Serianni

La rettrice Antonella Polimeni a nome suo personale e di tutta la comunità universitaria esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Luca Serianni, docente emerito della Sapienza, illustre linguista e filologo, punto di riferimento nella cultura nazionale per gli studi sulla lingua italiana".

"Alla Sapienza ha insegnato Storia della lingua italiana fino al 2017, anno del suo pensionamento. Maestro amatissimo dagli allievi, ogni suo corso si concludeva con la standing ovation degli studenti. Nel 2014, dopo quarant'anni di attività didattica e accademica, aveva tenuto in una gremita aula 1 della Facoltà di Lettere la sua lezione di congedo, dal titolo Insegnare l'italiano nell'università e nella scuola. Tra le altre cose, in quell'occasione Serianni affermava che "Chi ha scelto di fare l'insegnante non può prendersi il lusso di essere pessimista" e manifestava il suo scetticismo sull'insegnamento a distanza", si legge nella nota.

Luca Serianni investito a Ostia

Serianni, 74 anni, stava attraversando la strada all'incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri quando è stato travolto sulle strisce pedonali, da una Toyota Yaris guidata da una donna di 52 anni, che si è fermata a prestare soccorso.

L'incidente, le cui dinamiche saranno accertate dalle indagini della polizia locale del X Gruppo Mare, è avvenuto intorno alle 7:30. Serianni è parso da subito in gravissime condizioni. Portato in un primo momento all'ospedale Grassi di Ostia, è stato trasferito con urgenza all'ospedale San Camillo. Oggi la notizia della sua morte.

Chi era Luca Serianni

Serianni è stato vicepresidente della Società Dante Alighieri e ha insegnato all'università La Sapienza di Roma dal 1980 al 2017. Socio dell'accademia della Crusca e dell'accademia dei Lincei, vicepresidente della società Dante Alighieri, Serianni è stato curatore dal 2004 del dizionario Devoto-Oli Storia della lingua italiana, autore di molti volumi tra i quali la Storia della lingua italiana edita da il Mulino, direttore delle riviste "Studi linguistici italiani" e "Studi di lessicografia italiana" e collaboratore di diverse pubblicazioni dedicate alla linguistica. Tra i riconoscimenti internazionali aveva ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Valladolid e il dottorato honoris causa dell'Università di Atene.

Restando in contatto con la Sapienza anche dopo il pensionamento, Luca Serianni aveva prestato la sua consulenza, insieme alla collega Valeria Della Valle, per la supervisione del vademecum adottato dall'Università Scrivere con Sapienza - Manuale per testi chiari, corretti ed efficaci, firmandone l'introduzione.

Lo studio dell’italiano non ha costituito solo la sua professione, ma una grande passione alla quale ha dedicato tutta la vita. Molto attivo sulla scena culturale della Capitale e della sua Ostia, dove abitava da molti anni, teneva conferenze e partecipava a trasmissioni televisive, avvicinando anche il grande pubblico al fascino della lingua e del suo legame con la cultura.