Ladro da Mediaworld: getta confezione del tablet in un frigo e prova a scappare con il pc sotto la giacca

Ladro da Mediaworld a Porta di Roma dove un ladro è stato denunciato per furto aggravato. Ad essere bloccato dal personale di vigilanza del centro commerciale della Bufalotta un uomo italiano di 56 anni che aveva provato a rubare un tablet. E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì alla galleria commerciale di via Alberto Lionello.

Il ladro, dopo aver tolto la confezione del personal computer ed averla occultata in un frigorifero in esposizione nell’esercizio commerciale, ha nascosto un pc del valore di 219 euro sotto la giacca ed ha provato ad uscire senza pagarlo. Scoperto dal personale di sicurezza è stato poi denunciato dagli agenti del III Distretto Fidene di Polizia.

Ladra al supermercato In’s a Talenti

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di via Enriquez hanno denunciato per furto aggravato una donna romana di 47 anni sorpresa dai vigilantes dopo aver rubato degli alimenti al supermercato In’s di piazza Antonio Baldini, a Talenti. Identificata dalla polizia la merce è stata restituita all’esercizio commerciale.

Ladro in profumeria a via del Corso

Infine, nella mattinata di ieri è stato arrestato un terzo ladro, un italiano di 41 anni, fermato in flagranza di reato dopo aver rubato un profumo del valore di 120 euro in una profumeria di via del Corso, in Centro Storico.