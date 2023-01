Incidente sulla via Ostiense: scontro auto-scooter, morto ragazzo di 21 anni

Tragedia stradale all'alba di venerdì. L'incidente sulla via Ostiense, a Casal Bernocchi, dove si sono scontrati un'auto ed uno scooter. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni alla guida del mezzo a due ruote.

L'intervento degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 6:45 del 13 gennaio, all'altezza di via di Malafaede. Qui una Opel Meriva condotta da una donna italiana di 28 anni ha impattato per cause in via di accertamento con uno scooter Benelli condotto da un ragazzo di 21 anni. Uno scontro violento, che non ha lasciato scampo al giovane. I soccorritori intervenuti sul posto nulla hanno potuto se non accertarne il decesso.

Per permettere l'intervento dei soccorsi la via Ostiense è stata chiusa nel tratto compreso fra via di Malafede e via Fiumalbo, in entrambe le direzioni di marcia. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi ricostruire l'esatta dinamica della tragedia stradale.