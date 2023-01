Incidente a Tor Vergata: auto contro un palo, morto un uomo

Incidente mortale a Nuova Tor Vergata. La tragedia è avvenuta mercoledì mattina sul vialone da cui prende nome il quartiere diviso fra il VI ed il VII municipio. Un sinistro autonomo A perdere la vita un uomo a bordo di una Smart Fortwo. L'automobilista ha perso il controllo della citycar sbattendo contro un palo dell'Acea. I soccorritori intervenuti sul posto nulla hanno potuto se non constatarne il decesso.

In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 10:00 dell'11 gennaio su via di Tor Vergata, altezza via Carlo Betocchi (fronte civico 408). Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale.

Resta da accertare la dinamica, non si esclude che l'automobilista possa essere stato colto da un malore mentre era alla guida dell'auto.