Incidente via Torresina: coppia di ragazzi investiti da automobilista pirata

Travolti da un'automobilista pirata mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Una coppia di ragazzi, lei 20 anni lui 23, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. L'incidente stradale a Torresina. Il conducente alla guida della vettura, dopo essersi allontanato non prestando i primi soccorsi, si è presentato spontaneamente al comando dei vigili alcune ore dopo.

L'investimento è avvenuto poco dopo le 22:30 di mercoledì sera in via di Torresina. All'altezza di via del Podere Fiume i due giovani sono stati travolti da una vettura, una Ford come poi riferito da alcuni testimoni agli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.

Sbalzati in aria in seguito all'investimento i due sono stati affidati alle cure del personale del 118. La 20enne è stata trasportata al policlinico Gemelli e il ragazzo all'ospedale San Camillo in codice rosso. Svolti i primi rilievi scientifici i caschi bianchi hanno cominciato da subito le ricerche del pirata della strada.

L'automobilista, un 42enne italiano, si è poi costituito al comando dei caschi bianchi Monte Mario. Denunciato per omissione di soccorso, è stato sottoposto ai test di rito su alcol e droga che hanno dato esito negativo.