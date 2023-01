Scappa dal pronto soccorso e viene investito da un bus: morto 21enne

Un ragazzo di 21 anni è morto investito da un autobus Atac sulla via del Mare, ad Ostia. Il giovane era a piedi e, secondo quanto ricostruito, stava scappando.

La tragedia si è verificata intorno alle 4 del mattino di giovedì 12 gennaio all'altezza del Cineland. Secondo quanto ricostruito il ragazzo era stato portato in ospedale, al Grassi, intorno all'una e trenta del mattino.

Dopo le prime cure al pronto soccorso, il giovane sarebbe però fuggito a piedi volontariamente. Dal Grassi potrebbe aver corso per diversi chilometri fino allo svincolo della via del Mare, secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia. Qui l'investimento mortale.

Sotto choc il conducente del bus Atac che stava entrando in servizio e non avrebbe fatto in tempo a frenare dopo essersi visto sbucare il giovane che avrebbe, sempre secondo la prima ricostruzione, scavalcato il guard rail per poi essere investito. La polizia locale, con il gruppo Monteverde, lavora per ricostruire la dinamica del tragico sinistro.

I vigili hanno bloccato la circolazione in entrambe le direzioni. Verso Roma la via del Mare è stata chiusa a partire da via Vasco De Gama, verso Ostia è stata chiusa da via della Scafa a via delle Canarie. Intorno alle 9:15 le carreggiate sono state riaperte. Sull'antefatto, ossia sul perché quel ventunenne fosse in fuga, era stata informata anche la polizia di Stato. La salma del ragazzo è stata portata al Gemelli. Come da prassi verrà disposta l'autopsia sul corpo.