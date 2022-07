Colpito alla testa da una lastra di marmo: operaio gravissimo

Resta ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Umberto I l’operaio 40enne che venerdì mattina è stato colpito alla testa da una lastra di marmo durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento in viale Jonio, a Montesacro.

L’uomo, un cittadino nigeriano residente a Roma e dipendente di una ditta edile, stava lavorando al piano terra di una palazzina quando è stato colpito dalla lastra, che si è staccata dal balcone di un appartamento al quinto piano, quello in cui erano in corso i lavori di ristrutturazione.

Immediatamente soccorso dai colleghi e poi dal personale del 118, è stato portato d’urgenza in ospedale in codice rosso e ricoverato: è in prognosi riservata e si teme per la sua vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Città Giardino insieme con i colleghi della settima sezione rilievi e gli uomini dell’Ispettorato del Lavoro. Stando ai primi accertamenti il 40enne indossava il casco al momento dell’incidente. L’attrezzatura e il cantiere sono stati sequestrati e affidati alla responsabile legale della ditta.

Si tratta del terzo incidente sul lavoro avvenuto in dieci giorni: il più grave quello dello scorso 30 giugno a Castro Pretorio, dove Carmine Marasco, operaio di 48 anni, è morto sul colpo in via Boncompagni precipitando da un ponteggio in un cantiere dove si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione di un immobile. Il giorno successivo altro incidente in via Marini, zona Appio Latino, dove un 41enne che stava lavorando al rifacimento della facciata di un palazzo è precipitato dal carrello elevatore. Le ferite riportate, fortunatamente, non sono state gravi.