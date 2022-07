Nuovo incidente sul lavoro, operaio precipita dal secondo piano

Un altro incidente sul lavoro a Roma. Anche questo sarebbe potuto finire in tragedia. È quanto avvenuto nella mattinata di giovedì in via Luigi Gaetano Marini all'altezza civico 42, all'interno di un cantiere per lavori di rifacimento della facciata del palazzo.

L'operaio, un uomo di 41 anni operaio della ditta esecutrice dei lavori, mentre era a bordo di un carrello elevatore, giunto all'altezza del secondo piano, improvvisamente è precipitato al suolo. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tuscolana che hanno sequestrato il carrello elevatore e informato la procura di Roma.

Proprio ieri, a Roma, un'altra vittima sul lavoro. Carmine Marasco, operaio di 48 anni, è morto sul colpo in via Boncompagni, strada a poca distanza dalla centralissima via Veneto. È precipitato da un ponteggio in un cantiere dove si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione di un immobile.