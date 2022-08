Danno fuoco alla porta di un appartamento Roma, indagini in corso

Paura un condominio in via Salento, in zona piazza Bologna, dove intorno alle 3 le fiamme appiccate con del liquido infiammabile gettato sullo zerbino di un appartamento, sono poi arrivate fino al portone accanto.



A dare l'allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia dei Parioli. L'intervento tempestivo ha scongiurato danni importanti e non risultano feriti. I militari, impegnati nelle indagini, lavorano su possibili dissidi tra privati.