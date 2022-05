La banda che svaligia le ville e ruba le auto mentre i proprietari dormono nel letto

Un furto fotocopia era stato messo a segno la notte dello scorso 23 di aprile con le stesse modalità, ovvero marito e moglie a dormire nel letto nella camera da notte ed una banda di ladri a svaligiargli la casa.

Un gruppo di malviventi che, oltre a fare razzia di oro, gioielli, argento e denaro, non si lascia scappare niente, compresa la vettura della famiglia presa di mira. Come accaduto lo scorso aprile quando due coniugi residenti a Genzano di Roma si risvegliarono scoprendo di essere stati ripuliti durante la notte, ancora una famiglia vittima dello stesso reato, e sempre in una villa del comune dei Castelli Romani.

A richiedere l'intervento alla polizia una donna al risveglio sabato mattina. In casa con la nuora e la nipotina la donna, una volta alzatasi, ha trovato la casa a soqquadro. Da qui l'arrivo delle volanti e dei poliziotti del commissariato Genzano di polizia che non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto furto.

Secondo le prime indagini la banda è riuscita ad entrare nella villa dei Castelli Romani dopo aver divelto una finestra al piano seminterrato dell'abitazione. Una volta in casa i ladri hanno poi fatto razzia sparendo con gioielli e oro per un valore di circa 10mila euro, 1000 euro in contanti e la vettura che la donna aveva parcheggiato nel vialetto della sua proprietà.

Nella villa sono intervenuti anche gli investigatori della polizia scientifica a caccia di elementi utili a risalire alla banda.