Furto in villa: derubati mentre dormono nel letto. Portata via anche l'auto

Dormivano nel letto della loro camera da notte mentre una banda di ladri faceva razzia in casa. Ad essere presa di mira una villa ai Castelli Romani. Ad accorgersi della visita notturna marito e moglie, che hanno trovato la casa a soqquadro al loro risveglio.

Il furto in villa è stato messo a segno la notte di sabato scorso, in un'abitazione di via Achille Grandi, a Genzano di Roma. Qui, fra le 2:30 e 6:30, come denunciato da marito e moglie in caserma, una banda di ladri, tre o quattro persone, si è introdotta nella villetta a tre piani ed ha fatto razzia di oro, orologi, gioielli e monili in oro. Banda che non però non si è accontentata di svaligiare solo la casa, ed è poi sparita a bordo di una Alfa 159 di proprietà della coppia, lui un libero professionista di 52 anni e lei insegnante di 56, che era parcheggiata nel vialetto della villa presa di mira.

Denunciato il furto subito alla stazione dei carabinieri di Genzano, sul caso indagano i militari della compagnia di Velletri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza interna della villa a caccia di elementi per risalire alla banda, al momento riuscita a far perdere le proprie tracce.