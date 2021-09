Furto di energia alle case popolari, denunciato Gaetano Moccia. Era agli arresti domiciliari

Corrente elettrica gratis nell'appartamento popolare con un allaccio abusivo al contatore. C'è anche Gaetano Moccia, noto pregiudicato, e fratello del defunto boss di Tor Bella Monaca Vincenzo, detto Vincenzino, morto in carcere nel 2008, fra le quattro persone denunciate dai carabinieri per furto aggravato in concorso.

Quarantacinque anni, Gaetano Moccia era finito in carcere nel 2015, per estorsione, ed era poi finito nuovamente nelle carte dei giudici quando nel 2019 i carabinieri arrestarono 16 persone nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Ferro di Cavallo, dove finì agli arresti appunto anche Gaetano Moccia, che secondo gli inquirenti continuava dal carcere a far sentire la propria voce, ricoprendo un ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione smantellata dai carabinieri dedita al traffico di sostanze stupefacenti al civico 160 di via dell'Archeologia, il cosiddetto Ferro di Cavallo appunto.

Al regime degli arresti domiciliari nell'appartamento Ater di via Giovanni Battista Scozza sono stati i carabinieri di Tor Bella Monaca a scoprire il furto di energia unitamente a personale delle società "Areti" e "Ater", eseguendo un controllo degli occupanti delle case popolari in via Amico Aspertini e via Giovanni Battista Scozza e dei relativi allacci alle reti di distribuzione di luce.

Ad esito delle attività, i Carabinieri hanno denunciato oltre a Gaetano Moccia, altre tre persone, tutto romani già noti alle forze dell’ordine. Fra loro un 44enne ed un 23enne già sottoposti agli arresti domiciliari per reati di droga ed una 41enne già sottoposta alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma. Nei loro confronti è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso e la richiesta di aggravamento delle misure cautelari in corso. Gli allacci sono subito stati interrotti e le utenze sono state staccate.