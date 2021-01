Maltempo, frana sulla via Empolitana: interrotta la strada tra Canterano e Subiaco

Frana su via Empolitana, nel territorio del comune di Canterano. Le precipitazioni che stanno in questi giorni interessando la Valle Aniene hanno provocato uno smottamento del terreno con conseguente strada del collegamento sp47A all'altezza del km 12.400.

I primi ad incontrare la frana due lavoratori di ritorno da Agosta che hanno immediatamente segnalato il pericolo. Sul posto sono quindi intervenuti gli uomini della protezione civile di Gerano e di altri comuni vicini.

Il comune di Rocca Canterano informa: "Si segnala la chiusura della strada provinciale 47A al km 12.400 causa frana. Il tratto interessato si trova nel comune di Canterano e di fatto interrompe la possibilità di transito verso il comune di Subiaco tramite la via principale, quotidianamente percorsa dai cittadini di Rocca Canterano e Canterano al fine di recarsi a lavoro o semplicemente per provvedere alla spesa familiare. Come si può evincere dalle immagini il tratto risulta completamente impraticabile. Si invitano pertanto i cittadini ad utilizzare vie alternative nella speranza che tale situazione possa essere ripristinata nel più breve tempo possibile".

