Fabiola Moretti in carcere, l'ex del boss della banda della Magliana deve scontare 9 anni di reclusione

Torna a far parlare di sé Fabiola Moretti, nome noto alle cronache di Roma in quanto ex compagna di Danilo Abbruciati, boss della Banda della Magliana ed ex di Antonio Mancini, detto l'Accattone. Sessantasette anni, già arrestata nel corso degli anni per traffico di droga e nel 2019 "per tentato omicidio in concorso", la donna deve scontare oltre 9 anni di carcere per un cumulo di pene.

Sono stati i carabinieri della stazione Roma Divino Amore a notificare un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso l'1 luglio 2022 dalla procura della repubblica presso il tribunale di Roma - ufficio esecuzioni penali - nei confronti della Moretti.

I militari hanno raggiunto e prelevato la donna presso la sua abitazione in via dei Papiri, zona Santa Palomba e l’hanno condotta nel carcere di Rebibbia Femminile dove dovrà scontare un cumulo di pene pari a 9 anni, 4 mesi 4 e 17 giorni di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso commesso nel comune di Roma continuativamente dal 2014 al 2019.