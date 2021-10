Metro C, servizio a singhiozzo: bus sostitutivi tra Malatesta e San Giovanni

Non c'è pace per gli utenti della Metro C che, solemente pochi giorni fa, avevano dovuto runciare alla strategica stazione di San Giovanni, messa off limits per un problema informatico. Dal pomeriggio di martedì, invece, per una serie di non meglio precisati "guasti tecnici" da parte di Atac, la tratta ha avuto una serie di problemi, a singhiozzo.

Gli intoppi sono iniziati intorno alle 18 di ieri, con il servizio rallentato per inconveniente tecnico presso la stazione Mirti. Poco dopo la tratta è stata interrotta tra San Giovanni e Alessandrino con conseguenti rallentamenti sull'intera linea. Solo alle 22:40 di ieri, la Metro C è tornata alla normalità. Oggi, nuovi problemi. Dalle 7:30, infatti, il servizio è attivo nella sola tratta Malatesta <-> Pantano. Atac, che anche in questo caso parla di "guasto tecnico", ha attivato un servizio bus navetta tra Malatesta, appunto, e San Giovanni.