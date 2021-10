Metro C, San Giovanni chiusa per un guasto informatico: utenti assembrati in stazione

Dalla serata di giovedì disagi per i pendolari. I tecnici Atac sono a lavoro per risolvere il problema

Gli utenti della Metro C, dalla serata di giovedì, sono stati costretti a rinunciare alla fermata San Giovanni, chiusa da Atac per un guasto informatico. Secondo quanto apprende RomaToday, il problema, complesso, riguarda i sistemi di sicurezza della stazione. I tecnici sono al lavoro dalle 22 di ieri, quando San Giovanni è stata chiusa, per risolvere il disservizio.

Tanti i pendolari che, ignari del guasto, questa mattina hanno scoperto l'amara sorpresa: "Tutti i passeggeri sono costretti a scendere a Lodi senza nessuna comunicazione. - racconta una pendolare - Immaginate la folla di persone che si accalca per uscire. Una delle uscite è bloccata e non si permette alla folla di defluire in modo più sicuro. Si può usare solo un'uscita costringendo le persone ad un assembramento contrario a qualsiasi regola anti Covid". Atac, attraverso i propri canali social, consiglia all'utenza di utilizzare la stazione Lodi passando da via La Spezia o utilizzando la linea16 oppure la linea81.