Maltempo a Roma, piove e crollano alberi in città

Il maltempo annunciato a Roma è arrivato. Per circa due ore, dalle 12 alle 14, la pioggia è caduta copiosa in città. Pochi i disagi per gli allagamenti, segnalati nel tratto urbano della A24 con code causa straripamenti tra via Fiorentini e la Tangenziale Est con un'auto rimasta anche in panne, e in zona Tor Sapienza, in via Guglielmo Sansoni con rallentamenti all'altezza del sottopassaggio.

I problemi alla circolazione stradale, si sono invece verificati in piazza Bologna e a Torre Maura. Qui sono caduti due alberi. Nel primo caso, a ridosso dell'ingresso della stazione della metro B, un albero è caduto intorno alle 13 all'incrocio stradale. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto la polizia locale e un fioraio del posto che ha aiutato i soccorsi a togliere la pianta dalla carreggiata. A Torre Maura, invece, un albero è caduto in via dell'Usignolo, di fatto occupando la strada.

Restando periferia, a Torre Gaia, si registra un allagamento in via Auguro Casciani. Strade inondate dalla pioggia anche a Tor Bella Monaca e in via Villabate. L'acqua ha invaso la strada anche in via Prenestina all'altezza dell'angolo con viale Palmiro Togliatti. Sulla Tiburtina, invece, alcuni locali hanno visto i loro tavoli all'aperto "galleggiare" sul fiume d'acqua che ha invaso il marciapiede.