Meteo a Roma e nel Lazio, torna la pioggia: le previsioni per le prossime ore

Torna la pioggia a Roma e nel Lazio nelle prossime ore. L'ultima settimana di agosto inizia in controtendenza a causa di un fronte atlantico giunto sull'Italia nella tarda serata della domenica. Stando agli esperti di 3bMeteo, piogge e rovesci sono attesi localmente già da domani.

"Tra martedì e mercoledì è attesa maggiore instabilità atmosferica, con possibilità per acquazzoni e temporali sparsi, contestualmente ad uno smorzamento della canicola con clima decisamente più gradevole", spiegano i metereologi. Nel dettaglio, per il 24 agoto sono attesi "correnti più fresche nord orientali in quota demoliscono l'anticiclone. Tempo instabile tra Umbria, specie meridionale, e Lazio, specie centro-settentrionale, con rovesci e temporali sparsi".

In calo anche le temperature in calo. "Più apprezzabile su Lazio e Umbria con clima più fresco. Venti fino a moderati di grecale su Toscana e alta Umbria, variabili altrove con raffiche durante i temporali. Mare fino a mosso, specie al largo", spiegano.