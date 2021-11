Albero si abbatte su un autobus: tragedia sfiorata all'Alessandrino

Il forte vento e la pioggia battente nella serata hanno fatto sfiorare la tragedia. Tanta paura infatti all'Alessandrino dove su viale Alessandrino, all'incrocio con via del Campo, un albero si è abbattuto su un autobus della linea 450, per fortuna in quel momento senza passeggeri a bordo e con il solo conducente.

L'episodio poco dopo le 22.30. Colpito dall'albero, il bus ha visto esplodere tre vetri della vettura. Sul posto anche l'ambulanza del 118 per prestare soccorso all'autista del bus, fortunatamente rimasto solo molto spaventato. Illese per pochi centimetri anche alcune auto in sosta in zona.

Sul posto anche i vigili del fuoco, impegnati a rimuovere dalla carreggiata l'alberatura. Sono stati loro i primi ad intervenire in quanto già impegnati poco prima in zona per un altro intervento causato dal maltempo.