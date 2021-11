Maltempo a Roma, sabato sera di pioggia battente: strade allagate (e chiuse) e alberi caduti

L'allerta meteo diramata il giorno prima aveva annunciato un sabato di maltempo. Dopo un pomeriggio di piogge leggere e sparse, la serata di sabato si è trasformata in un vero e proprio inferno in tante zone si Roma. Pioggia battente, raffiche di vento forti, talmente forti da far pensare a vere e proprie trombe d'aria. Inevitabili i disagi. E per i volontari della protezione civile, come sempre in prima linea per queste emergenze, da ieri sera alle 20 sono ore di grandissimo lavoro.

Il bollettino della polizia locale di Roma Capitale conta questa mattina circa 300 interventi legati al maltempo, eseguiti tra ieri e la notte appena trascorsa. Gli agenti sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, con chiusure temporanee, causa allagamenti, incidenti, caduta rami e varie criticità che hanno colpito diverse zone della città. In via di risoluzione interventi in vari quadranti della capitale, come in zona Tiburtina, Eur e Laurentina.

Pattuglie in mattinata ancora impegnate per il ripristino delle condizioni di sicurezza in diverse vie, tra cui in via di Marco Simone, via di Tor Cervara, via Licenza, via della Cecchignola, via di Valleranello, viale Europa, via di Acqua Acetosa Ostiense, via Cristoforo Colombo, via Appia Antica, via Laurentina.

Nel III municipio allagamenti in via della cecchina, via dei Prati Fiscali e via Alfredo Catalani. Alberi caduti in via delle isole Curzonale e via Animuccia. Al lavoro le squadre della Protezione Civile AVS Cosmos e CAER Protezione Civile. Nella zona di San Paolo, nella zona di viale Giustiniano Imperatore, l'acqua ha invaso alcune auto in sosta, arrecando danni importanti alle vetture.

Tanta paura all'Alessandrino dove su viale Alessandrino, all'incrocio con via del Campo, un albero si è abbattuto su un autobus della linea 450, per fortuna in quel momento vuoto. L'episodio poco dopo le 22.30. Colpito dall'albero, il bus ha visto esplodere due vetri della vettura. Sul posto anche l’Ambulanza del 118 per prestare soccorso all'autista del bus, fortunatamente rimasto solo molto spaventato. Illese per pochi centimetri anche alcune auto in sosta in zona.

articolo in aggiornamento.