Algero Corretini, è scomparso 'fratellì': appello a Chi l'ha visto. Ma potrebbe essere una trovata pubblicitaria

Algero Corretini è scomparso. Un caso, quello della star social e influencer '1727wrldstar', che sta animando il dibattito sul web. Che si tratti di una trovata pubblicitaria – come più di qualcuno sospetta – o meno, la speranza è che il giovane conosciuto anche come "Fratellì" si faccia vivo.

Del caso ora se ne occupa anche la trasmissione 'Chi l'ha visto?'. La fidanzata Simona, ne ha denunciato la scomparsa in tv. La giovane ha raccontato che '1727' avrebbe portato con sé carte di credito, carta di identità, e non solo: anche "steroidi".

La fidanzata ha mostrato alla trasmissione di Rai3 anche la Smart dell'influencer, dove all'interno era custodita una pistola scacciacani modificata. Sui social sono ormai almeno un paio di giorni che i profili a lui dedicati non pubblicano post. Dall'ultimo post di Instagram, datato 7 dicembre, si apprende che Simona, presumibilmente la sua compagna, ha scritto che "nessuno ha avuto notizie di questa sparizione, non è in nessuna caserma e in nessuna delle carceri di Roma, la situazione rimane un mistero".

Diversi i commenti, anche ironici. Poi, ancora, sempre su Instagram: "Amore, sono quasi 10 ore che te ne sei andato, ti aspetto a casa con il bimbo, ti amo – la tua Simona".

Stando a questo post, dunque, Algero Corretini sarebbe scomparso da almeno 4 giorni. Post, questi, però, cancellati in queste ore e sostituiti con altri. Nell'ultimo si legge: "Giorgia mi fa incriminare dicendo che uso steroidi ogni giorno e mostra la scacciacani modificata in televisione. Doppio reato in un minuto".

Un commento scritto da Corretini stesso o da chi comunque gestisce il suo profilo. Un "caso" che è stato commentato anche da Massimiliano Minnocci, noto sui social come 'Il Brasile' o 'Brasiliano'. Sue, in questi giorni, una serie di dirette Instragram proprio con la fidanzata di '1727wrldstar' con tanto di discussioni animate.

Video e dibattiti ripresi anche da altri influencer come Socialboom che fanno alimentare, secondo molti, il sospetto anche questa sia una trovata pubblicitaria più che una scomparsa vera e propria.