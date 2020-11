Federica Angeli in visita in valle Galeria e Piana del Sole. Polemiche sull'incontro con "1727wrldstar"

Il giro delle periferie di Federica Angeli prosegue. Dopo le tappe di San Basilio e Tor Bella Monaca, la neo delegata della Sindaca, si è spinta anche nella Valle Galeria. Un quadrante in cui la presenza del verde, si scontra con l’assenza di servizi. E con tanti problemi che da anni attendono una soluzione.

Nei suoi recenti sopralluoghi all’interno del territorio, dall’aprile del 2019 commissariato dalla Sindaca, Angeli è stata avvistata anche a Piana del Sole. E' lì infatti che mercoledì 11 novembre è stata vista insieme al rapper 1727wrldstar.

L'incontro messo all'indice

“E’ andata ad incontrare 1727, in arte fratellì’ - ha fatto sapere anche attraverso un post pubblicato su facebook Angelo Vastola, l’ex consigliere democratico del Municipio XI Angelo Vastola - è stata avvistata da alcuni commercianti della zona. Io però trovo che sia assurdo e scandaloso che la delegata della sindaca si faccia illustrare i problemi delle periferie da una persona solo in cerca di visibilità”.

Angeli ed il rapper

Il primo incontro tra il rapper 1727wrldstar e la neodelegata della Sindaca, è avvenuto nel corso della trasmissione televisiva “Piazza Pulita”. In quell’occasione il rapper, divenuto celebre per il “video-tormentone” della sua auto che va a sbattere contro un muro, aveva invitato Angeli a risolvere i problemi del suo quartiere.

I problemi del quartiere

“Ma è possibile che la delegata della Sindaca debba farsi illustrare le criticità della Piana del Sole da 1727? Da noi mancano le scuole, l’unico centro d’aggregazione giovanile è stato chiuso, si fanno attese infinite per prendere gli autobus. Per non parlare delle difficoltà che, a distanza di due anni, non hanno permesso di sostituire il ponticello di via Sabbadino. Federica Angeli ha bisogno di incontrare “fratellì” per conoscere questi problemi che noi, che viviamo il territorio, segnaliamo da anni?” ha obiettato Angelo Vastola.

Una promessa da mantenere

L’appuntamento con il rapper è stato confermato dalla diretta interessata. “Gliel’avevo promesso in trasmissione che sarei andata a trovarlo. E rivendico la scelta di averlo fatto. Non condivido certi messaggi che lui lancia, e gliel’ho detto, però devo riconoscere che sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla persona, un giovane di ventitré anni che ha voluto mostrarmi i problemi del suo quartiere, dal ponticello fuori uso da due anni, al campo di calcio che definire tale è già un complimento” ha spiegato Federica Angeli, raggiunta telefonicamente.

Angeli e la Valle Galeria

Sul ponticello di via Sabbadino e sulle difficoltà che l’amministrazione sta incontrando nel farlo sostituire, il Campidoglio dovrebbe già essere informato. La Sindaca, nel maggio 2019, aveva effettuato un sopralluogo in zona. Invece potrebbe non conoscere le condizioni del campo da calcio. “Su quest’ultimo 1727 ha chiesto un intervento del Campidoglio perchè ritiene che possa servire per i ragazzi del quartiere - ha spiegato Angeli - ciò detto, a chi critica la scelta di essere passata ad incontrarlo, faccio notare che i problemi di quel territorio sono stati affrontati attraverso due appuntamenti con il coordinamento della Valle Galeria. E già siamo d’accordo per organizzarne un terzo”.