VIDEO | Sgomberi a San Basilio, la rabbia degli abitanti arriva al sindaco Gualtieri

"Datemi i nomi delle persone di cui parlate e faremo una verifica, perché non è nostra politica lasciare le persone in difficoltà per strada, anche se a me risulta tutt’altro”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, risponde così al gruppo di abitanti del quartiere di San Basilio, accompagnati da un sindacalista di Asia Usb, che hanno scelto di raggiungerlo a Casal Bertone mentre faceva il suo giro nel quartiere nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 marzo.

Il tema è quello degli sgomberi che nelle ultime settimane hanno visto tre blitz tra le strade del quartiere per liberare diversio alloggi Ater. “Se l’obbiettivo è di liberare le case dai criminali noi di San Basilio siamo i primi a darvi una mano, ma per strada sono finite famiglie con minori”, dice Massimo di Asia Usb al primo cittadino.

Presente anche l'assessore caoitolino al Patrimonio, Tobia Zevi: “E’ chiaro che chiunque ha diritto ad una casa deve avere una casa e se ci sono stati errori è giusto porre rimedio - spiega Zevi -, ma dove vengono riscontrati degli illeciti è giusto che queste persone vengano sgomberate, anche a tutale dei cittadini onesti”