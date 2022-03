Case occupate a San Basilio, quattro nuovi sgomberi: è il terzo blitz in un mese

Basta con le occupazioni abusive. Soprattutto a San Basilio quartiere dove, in meno di un mese, per ben tre volte ci sono state operazioni di sgombero degli alloggi Ater presi senza alcun diritto. Nella mattinata di oggi, polizia locale, carabinieri e polizia di Stato si sono recati in via Sirolo e via Loreto.

Liberati, quattro alloggi. Sette le persone, di cui due minorenni, trovati senza titolo nelle case popolari. Ad eseguire i provvedimenti di rilascio emessi dall'Ater, i caschi bianchi dei gruppi Spe, sicurezza pubblica ed emergenziale, e quelli del Gssu, il gruppo sicurezza sociale urbana, con l'ausilio delle pattuglie del IV Gruppo Tiburtino.

Lo scorso primo marzo, sempre a San Basilio, furono sgomberate 4 case Ater in via Arcevia, via Osimo e via Maiolati. Nove le persone di cui 4 minori, trovati all'interno dei 4 immobili sgomberati. Prima ancora, il 17 febbraio, un altro blitz nel quartiere in via Montegiorgio 25 e via Fabriano 31.

Alla narrazione legalitaria si oppone quella di associazioni e sindacati degli inquilini. All'indomani dell'ultimo intervento, nel corso del quale furono allontanate due famiglie con bambini, forte era stata la protesta al grido di "non siamo criminali", a sottolineare la totale estraneità con la criminalità degli sgomberati. La protesta era finita anche sotto i palazzi della politica con l'appello "la politica non ci tratti come delinquenti".