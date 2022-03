VIDEO | Dal parco mai realizzato alla nuova area pedonale, il tour di Casal Bertone del sindaco Gualtieri

Dal parco di via Ettore Fieramoca, mai ultimato e in forte stato d’abbandono e degrado, ad una delle scommesse più importanti del quartiere: l’isola pedonale dove una volta sorgeva il mercato rionale. Il quartiere di Casal Bertone accoglie la visita del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mostrando le sue ferite, ma anche le grandi aspettative verso il completamento di un progetto che vede coinvolto il quadrante da tempo.

Opere mai concluse e ferme da anni, come il nuovo mercato coperto e il completamento della pedonalizzazione di una parte importante della zona. “Siamo venuti per fare il punto della situazione su un progetto di riqualificazione complessivo molto ambizioso, ma che potrà essere anche un rilancio per Casal Bertone - spiega Gualtieri -. Tra un mese ci sarà la consegna da parte di Rfi del parco di via Fieramosca, un polmone verde importante per la zona, mentre il mercato coperto vogliamo portarlo a compimento con una nuova convenzione”. Insieme al primo cittadino ci sono anche gli assessori capitolini Sabrina Alfonsi (Rifiuti), Tobia Zevi (Patrimonio) e Maurizio Veloccia (Urbanistica). Oltre al presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti.