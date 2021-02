Vaccini, a Roma da giovedì al via le dosi per agenti della polizia locale under 55

Marco Milani, il segretario romano aggiunto del Sulpl: "Torniamo ad evidenziare come un piano vaccinale rivolto agli under 55, sia poco efficace in un Corpo come quello di Roma Capitale, dove l'età media del personale è più alta"

Da giovedì 18 febbraio inizieranno i vaccini di AstraZenaca per gli agenti under 55 della polizia locale di Roma Capitale. Ad annunciarlo è la Regione Lazio: "Stamani, in raccordo con il Prefetto di Roma e il Comandante del Corpo di Polizia di Roma Capitale, secondo quanto è stato concordato in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sono state comunicate le prime disponibilità degli slot per gli under 55 anni riservate agli operatori del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale".

Il piano vaccinale rivolto agli under 55, però, potrebbe essere "poco efficace in un Corpo come quello di Roma Capitale, dove l'età media del personale è di 57 anni e dove la gran parte dei nostri caduti a causa del Covid, superavano i 55 anni", ha dirlo è Marco Milani, il segretario romano aggiunto del Sulpl che aggiunge: "Come sindacato di categoria non possiamo che richiedere priorità vaccinale per il personale più esposto, a partire dagli agenti impiegati in quello che di fatto appare essere un vero e proprio cordone sanitario, presso il campo nomadi di Castel Romano".

Si inizierà comunque il 18, con gli under 55 appunto, presso l'hub vaccinale del parcheggio lunga sosta di Fiumicino. "Le modalità di invio e selezione spettano al Comando del Corpo in raccordo con i responsabili dell'hub vaccinale e l'Unità di Crisi. - spiega lla Regione - Sempre giovedì inizieranno le vaccinazioni anche per la Polizia Locale del Comune di Fiumicino, territorio che ospita l'hub vaccinale".

"In totale, potranno essere vaccinati 50 agenti", ha sottolineato il sindaco Esterino Montino: "Questo è un momento cruciale nella battaglia contro il Coronavirus. Da una parte combattiamo contro la diffusione e contro le varianti, dall'altra dobbiamo spingere il più possibile la campagna vaccinale. Vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile è l'unico modo per raggiungere l'immunità di gregge e uscire da questo tunnel".

Anche tutte le altre Polizie Locali dei Comuni della provincia di Roma hanno ricevuto una comunicazione da parte del Prefetto per organizzare le rispettive somministrazioni. Già lo scorso week end era iniziato l'iter per gli operatori di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco della provincia di Roma.