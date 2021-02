Covid-19, al via la campagna vaccinale per forze dell'ordine e vigili del fuoco

Le somministrazioni per gli operatori under 55 previste nei cinque hub della provincia: saranno circa 800 al dgiorno

Al via la campagna vaccinale contro il Covid-19 per forze dell’ordine e vigili del fuoco. Già da domani partiranno le prime vaccinazioni Astrazeneca per gli operatori under 55 di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco della provincia di Roma. Saranno circa 800 le dosi al dì, in aumento nei prossimi giorni per agenti di Polizie locali, somministrate nei cinque hub della provincia.

Vaccini al via per forze dell'ordine e vigili del fuoco

L'avvio della campagna è stato coordinato in una serie di riunioni presiedute dal Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, con la Regione Lazio.

Gli hub individuati per la vaccinazione delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco sono: il punto vaccinale alla lunga sosta di Fiumicino (400 vaccini al giorno), Santa Severa (60 vaccini al giorno), Valmontone hospital (100 vaccini al giorno), Guidonia (200 vaccini al giorno), Villa Albani ad Anzio (60 vaccini al giorno)

“Circa 820 vaccini al giorno, destinati ad aumentare già dai prossimi giorni anche per le esigenze delle Polizie locali, che testimoniano - scrive la Prefettura di Roma - lo sforzo importante che si sta facendo per dimostrare vicinanza a chi, tutti i giorni, opera in prima linea contro il virus al fianco degli operatori sanitari”.

Coronavirus, i dati di Roma e del Lazio

Secondo il bollettino diffuso ieri il Lazio si conferma zona a basso rischio nel monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore della sanità. Sale l'indice Rt, attestatosi a quota 0.96. La diminuzione dei casi e i ricoveri in calo aiutano a confermare una gestione positiva della pandemia. I tamponi sono stati oltre 12.000, test che arrivano a quota 30mila se si considerano anche gli antigenici. In totale i casi positivi in tutta la regione a sabato 13 febbraio sono 1060. Roma è sotto quota 500 casi, 483 per la precisione. In provincia i nuovi casi sono 302, mentre 275 sono quelli delle altre province. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%.