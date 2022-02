Tuning, blitz della polizia ad Anagnina contro i raduni e le corse clandestine

I lampeggianti di polizia locale di Roma Capitale e polizia di Stato ad illuminare l'area di Anagnina, all'esterno di Ikea, riempita nel frattempo di carriattrezzo per portare via gli irregolari. Il parcheggione, da tempo meta degli appassionati di Tuning, venerdì sera ha vissuto un venerdì diverso dai soliti. I motori non hanno rombato e dagli sterei non è partita la solita musica ad alto volume. Merito (o colpa, se si usa il punto di vista degli appassionati) dei controlli disposti dalla Prefettura dopo le proteste dei residenti che negli ultimi tempi avevano denunciato una ripresa del fenomeno, con annesso pericolo per le corse clandestine fuori controllo.

Il bilancio dei controlli

Sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia di Stato del commissariato Romanina, il centro commerciale “Anagnina”, via di Torre di Mezzavia, via Tuscolana e Via Anagnina. Nel corso dei servizi i poliziotti hanno controllato 165 persone e 137 veicoli sottoponendo un’autovettura a sequestro amministrativo e un’altra a fermo amministrativo. Tre persone sono state sanzionate per aver modificato delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e per l’aggiornamento della carta di circolazione. Infine è stata contestata una sanzione al codice della strada e ritirate tre carte di circolazione.

La soddisfazione degli stessi partecipanti

Nelle scorse settimane erano stati gli stessi appassionati di tuning a dirsi preoccupati per la china che stavano prendendo i raduni, sempre più caratterizzati da spericolate corse clandestine, con i pericoli che queste si portano dietro. Ad agosto del 2021 tre ragazze sono rimaste investite durante una di queste performance. In quel caso a colpire le giovani, che sono state soccorse e portate al policlinico di Tor Vergata, fu una Bmw fuori controlli. E non è un caso che sui social, nel gruppo dedicato, c'è chi esulta: "Stasera hanno fermato solo quelli che di solito corrono lasciando in pace gli altri. Grandi, così adesso ci pensano due volte prima di correre su e giù per il vialone. E noi possiamo tornare a fare il raduno in sicurezza".

Già a caccia di alternativa

Non manca però chi sul gruppo facebook dei partecipanti racconta di alternative, come quelle di un parcheggio privato nei pressi del luogo dei soliti raduni. Nel frattempo però la polizia ha annunciato che i controlli proseguiranno. E nei prossimi giorni nel parlamentino del VII municipio sarà discussa una mozione per fissare delle regole e per scegliere un'area in cui far svolgere in sicurezza e senza arrecare disturbo ai residenti i raduni.