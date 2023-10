Tiburtino III, l'occupazione dell'ex mercato preoccupa i residenti

Residenti esasperati che non ne possono più soprattutto del degrado e la sporcizia. Siamo al Tiburtino III, nel IV municipio, dove una decina di persone, probabilmente originarie dell’est Europa, occupano da circa un anno e mezzo i locali dell’ex “Artigianmercato”, tra largo del Badile e via Mozart. Parliamo di uno stabile che sorge tra decine di negozi chiusi da tempo, un vero e proprio monumento all’abbandono nel cuore di un quartiere che, nel corso degli anni, ha perso luoghi e punti di riferimento mai recuperati dalle istituzioni.

L’Artigianmercato

L’Artigianmercato, che sorge vicino all’ex cinema Tristar, è uno stabile che, in pratica, non è mai stato aperto. Una volta completata la costruzione, la gestione è fallita quasi subito: quello che resta è un immobile fatiscente e facilmente accessibile e che, a quanto pare, è stato eletto a nuova dimora da una decina di persone.

L’occupazione è avvenuta dall’entrata di largo del Badile dove, a pochi metri, si vede parcheggiata un’auto Porsche Cayenne che, dicono i residenti della zona, sembrerebbe essere di proprietà degli occupanti. All’entrata principale, su viale Mozart, si trova di tutto, soprattutto sulle scale. “Qui avevano ripulito – raccontano ancora i residenti – poi sono arrivati questi occupanti ed è rifinito tutto nel degrado”. L’odore, infatti, è nauseabondo e si vedono decine di mosche all’interno di alcuni spazi: “una latrina a cielo aperto”. Lì davanti, c’è anche un’officina per le automobili: “Questa situazione va avanti da un anno e mezzo, spesso ci troviamo delle feci davanti alla saracinesca”. “C’è degrado ovunque, visto che non ci sono bagni fanno i loro bisogni ovunque – racconta un altro abitante della zona – gettano anche la spazzatura a terra, aggiungendo degrado a degrado”.

Richiesta di sgombero

Si sta occupando di questa situazione il consigliere municipale della Lega Fabrizio Montanini, che ha scritto alla polizia locale del IV gruppo Tiburtino per chiedere un intervento urgente di sgombero dei locali dell’ax Artigianmercato. Montanini ha sottolineato che la presenza degli occupanti sta causando “un forte disagio e preoccupazione nei cittadini che ogni giorno sono costretti a convivere con degrado e sporcizia oltreché con l'aumento di fenomeni di micro criminalità”.

Gli spazi abbandonati

Il simbolo, forse, dello stato di abbandono di Tiburtino III è rappresentato dall’ex cinema Tristar. Nel 2033 era crollata una parte di solaio di una delle tre sale del multi-cinema di via Grotta di Gregna, all’incrocio con via Tiburtina. Decine di ferite e cinema che, da allora, è rimasto chiuso. C’è poi l’ex pista di ghiaccio dell’Ice Village, occupata di recente da disperati e data alle fiamme in pieno giorno . Per non parlare, infine, dell’ex centro di accoglienza un tempo gestito dalla Croce Rossa e che viene ciclicamente sgomberato