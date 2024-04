A Roma sud la plastica si "trasforma" in ossigeno. Grazie a tonnellate di tappi sono stati piantati 31 alberi

L'economia circolare e il riciclo portati all'ennesima potenza. Con risultati che fanno respirare meglio grandi e bambini. E' quanto succede a Monte Migliore, quartiere extra-Gra di Roma sud, nel IX municipio.

Il riciclo dei tappi

Dal 2018 il comitato di quartiere presieduto da Anna Maria Secchi ha iniziato a raccogliere tappi e materiale in plastica, portato dai residenti della zona. Due volte al mese Anna Maria, 57 anni e da sempre abitante del quartiere, consegna quanto racimolato a uno stabilimento di Pomezia e in cambio riceve il valore in denaro: "Con questi soldi finora abbiamo curato il parco, la cui gestione è in capo a noi - racconta - ma per il 2024 ho pensato si potesse fare qualcosa di diverso".

Nuovi alberi a Monte Migliore

E così, grazie anche al supporto di Cellilli Garden Store e del ristorante Il Patio, entrambe attività commerciali della zona, è stato possibile piantare 31 nuovi alberi nel parco di Monte Migliore. "In sei anni - continua Anna Maria - abbiamo raccolto 9 tonnellate e mezzo di plastica. Quest'anno una tonnellata e mezzo. In cambio lo stabilimento, con cui abbiamo un accordo preciso, ci ha ricompensato con circa 240 euro". E così il 20 aprile c'è stata una grande festa, anche alla presenza del municipio e della presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli.

Le essenze comprate e regalate

Dei 31 alberi piantati, cinque sono stati regalati dal vivaio, un altro dal ristorante di quartiere. E poi ci sono ulivi, feijoe, gelsi, carrube, oleandri, aceri, pruni, mimose, pepe rosa, alloro, melograno, due pini. "Sono stati piantati in maniera tale da creare una sorta di passeggiata alberata - continua Anna Maria Secchi - e vorremmo proseguire, piantandone altri molto presti, anche nella zona più incolta del parco. Il municipio ci ha promesso delle panchine. Con la prossima raccolta di tappi, magari aiutandoci con un fundrainsing, vorremmo installare nuovi giochi".

I nuovi alberi sono stati adottati dalle bambine e dai bambini di Monte Migliore. I nomi di ognuno sono stati incisi su alcuni dischi di legno, ricavati da ciocchi regalati al comitato di quartiere e adesso sono in bella vista su un grande cartellone all'interno del parco: "Gli alberi sono troppo giovani per appenderceli sopra - conclude Anna Maria - bisognerà avere pazienza".