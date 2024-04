Il tutor che fa piangere i romani. Pioggia di multe nella Galleria Giovanni XXIII

Il tutor dentro la Galleria Giovanni XXIII non perdona. Sono oltre duecentomila gli automobilisti e i centauri multati per aver superato il limite di velocità imposto, ossia 70 km/h.

Il sistema digitale e automatico che controlla e rileva la velocità media su un tratto di strada di lunghezza accertata, il Celeritas 1506, è arrivato nella galleria di Roma nord un anno fa. Installato con l’obiettivo di abbassare i limiti di velocità ed aumentare la sicurezza stradale, il tutto dopo la completa riqualificazione dell’infrastruttura aperta ormai vent’anni fa.

Dopo annunci e una lunga attesa i tutor sono stati installati e attivati. Il sistema ha così consentito di rilevare in media quasi 560 violazioni al giorno, con una media di 23 l’ora.

I tutor di Galleria Giovanni XXIII

Il meccanismo del Celeritas è presente in tre tratte distinte della Galleria proprio per tenere conto delle svolte intermedie lungo il percorso. Il sistema, infatti, è in grado di misurare la velocità media di attraversamento dei veicoli dal punto di entrata a quello di uscita di ogni tratta, in modo da fare una valutazione puntuale della velocità mantenuta lungo il tragitto.

È stato dunque multato chi ha tenuto un’andatura superiore ai 75 km/h (i 70 stabiliti come limite più i 5 di tolleranza disposti dalla legge). Occhio attento anche a quei veicoli che accedono alla galleria dagli accessi intermedi.

Le multe per eccesso di velocità

Le sanzioni vanno dai 42 ai 173 euro sotto i 10 km/h di eccesso, fino ai 3.382 per chi supera il limite di ben 60 km/h, dunque percorre la galleria a 130. Ci sono poi le multe tra 173 euro e 694 per chi viaggia tra i 10 e i 40 km/h in più; 543 e 2.170 per chi schiaccia l’acceleratore tra i 40 e i 60 km/h oltre. Alla sanzione pecuniaria si aggiunge la decurtazione dei punti sulla patente. E se gli automobilisti piangono, le casse del Comune ridono.