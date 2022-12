Capodanno a Roma, cambia la viabilità nell'area del Circo Massimo

Procedono i preparativi in vista del Capodanno a Roma. Non solo i mezzi pubblici potenziati, ma anche una serie di modifiche al traffico per allestire il palco al Circo Massimo, già dal 30 dicembre.

Il concerto inizierà alle 21.30 e proseguirà anche dopo il brindisi. Dalle ore 07:00 del 30 dicembre e fino alle cessate esigenze del primo gennaio è prevista chiusura al transito veicolare di via dei Cerchi nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via di S. Teodoro.

Dalle ore 19:00 del 31 e fino alle cessate esigenze della mattinata seguente, chiusura al transito veicolare in via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa e via della Greca nel tratto e verso compreso tra viale Aventino e piazza della Bocca della Verità. Chiusa anche via dell'Ara massimo di Ercole tra via dei Cerchi e via della Greca.

Inoltre, a partire dalle ore 19.00 del 31 chiusura al transito veicolare in via di Santa Maria in Cosmedin nel tratto e verso compreso tra lungotevere Aventino e via della Greca, in via della Greca, via dell'Ara massimo di Ercole, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa e via delle Terme Deciane tra via di San Prisca e p.le Ugo La Malfa.