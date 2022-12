Il concerto di Capodanno trasloca a Circo Massimo

Non ci sarà la quinta scenografica garantita dal Colosseo, ma il contesto in cui sarà ambientato il concerto di Capodanno resta comunque spettacolare. Perché, a dispetto delle iniziali previsioni, l’evento è stato trasferito a Circo Massimo.

Troppi spettatori per i Fori Imperiali

Sul palco è stata annunciata la presenza di Elodie affiancata da Franco 126, Madame, Sangiovanni e altri musicisti in grado di richiamare un pubblico superiore alle iniziale aspettative. In piazza è previsto infatti l’arrivo di almeno 50mila spettatori e la sede dei Fori Imperiali non è in grado di accoglierne più di 30mila. Per questo, dopo un incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Bruno Frattasi, è stata formalizzata una decisione che era già nell’aria: il Capodanno si passa a Circo Massimo.

"Dopo anni, per fortuna, per la prima volta abbiamo il problema di gestire le presenze e non quello di riempire la piazza – ha commentato l’assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato – E' il segnale che abbiamo portato un cast artistico di primo piano, che a pagamento riempie palazzetti e stadi. Roma, tra le altre cose, è l'unica tra le grandi città italiane che offre gratuitamente un concerto in piazza con un cast di primissimo livello. Sono attesi circa 50 mila spettatori".

Le previsioni

La sensazione che il richiamo esercitato dall’evento cittadino potesse andare oltre le iniziali aspettative, era già maturata nei giorni scorsi. Per questo era stato interpellato l’EBTL, l’ente bilaterale del turismo, in grado di monitorare l’andamento dei posti letto riservati nel settore alberghiero. “Per Capodanno, secondo i dati dell'Ente bilaterale del turismo” è stato spiegato dall’assessore a margine dell’incontro con il prefetto, "ci sono ad oggi 560 mila presenze turistiche in alberghi e B&b . Numeri destinati a crescere, visto che i giovani sono soliti approfittare anche delle offerte last second”.

Oltre al concerto, turisti e romani potrebbero essere attratti a restare nella Capitale anche dall’apertura straordinaria di musei, biblioteche e centri culturali che è prevista per il primo gennaio, nell’ambito della manifestazione Capodarte. Per quanto riguarda il concerto, lo slogan scelto è “Roma Restarts 2023” e prevede l’avvio alle ore 21,30. Si andrà avanti fino a tardi e dopo il brindisi di mezzanotte, la musica sarà affidata al Dj set di Radio Dimensione suono Roma.