Gli orari dei mezzi Atac (metro e bus) per Capodanno a Roma

Cambiano gli orari e le frequenze del servizio di trasporto pubblico cittadino per l’ultimo giorno del 2022 e il primo del 2023. Terminate le giornate di mezzi gratis istituite per le festività natalizie, verranno però potenziate alcune linee di bus e metro per la notte di San Silvestro.

Atac ha confermato di avere messo mano agli orari per incentivare romani e turisti a usare i mezzi pubblici - così come auspicato del Campidoglio - e in attesa di conoscere il piano predisposto per il concertone di Capodanno al Circo Massimo, cui sono attese circa 50.000 persone, ecco come spostarsi in città la notte del 31 dicembre e l’1 gennaio 2023

Navette bus gratuite sino all’8 gennaio

Sino a domenica 8 gennaio, come da piano trasporti predisposto per Natale, restano attive tutti i giorni, compresi i festivi (quindi anche Capodanno ed Epifania), le linee bus gratuite FREE1 (Termini-Nazionale-Traforo-Tritone-largo Chigi) e FREE2 (stazione Ostiense-Piramide-Testaccio-piazza Venezia-largo Chigi). Sempre attiva e gratuita anche la linea bus elettrica 100 (Porta Pinciana-Tridente-piazza Cavour). Attiva (tranne Primo gennaio 2023) anche la linea elettrica 119 (piazza Venezia-Tridente-piazza Venezia)

Orari trasporto pubblico 31 dicembre 2022

Potenziate per la giornata le linee bus 075-46-53-70-74-85-160-170-301-492-705-714-990. Le linee metro A-B-B1-C faranno l'ultima corsa dai capolinea alle ore 2.30. Dopo le ore 2.30, le linee metro e la ferrovia regionale Roma-Lido saranno sostituite dalle linee bus notturne NMA-NMB-NMB1-NMC-NME attive sino alle ore 8.00.

Le linee bus H-2 (gestita con bus anziché con tram)-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905 saranno attive sino alle ore 2.30. La linea notturna n913 sarà attiva dalle ore 21.00 alle ore 2.30. Il resto della rete diurna terminerà il servizio alle ore 21.00 con la partenze delle ultime corse dell'anno. i treni della ferrovia Termini-Centocelle fanno le ultime corse da Termini alle ore 21.30, da Centocelle alle ore 21.03.

Per la rete di superficie, gli orari delle ultime corse possono variare in base alla linea. Per avere aggiornamenti in tempo reale è opportuno visitare il sito viaggiacon.atac.roma.it e selezionare giorno e linea in modo da visualizzare gli orari nei dettagli. Le linee di bus il cui servizio termina prima delle ore 21.00 mantengono il proprio orario.

Sulla rete notturna circoleranno le linee sostitutive metro NMA-NMB-NMB1-NMC-NME (dalle ore 2.30 alle ore 8.00) e la linea n913 (dalle ore 21.00 alle ore 2.30).

Orari trasporto pubblico 1 gennaio 2023

Sulla metro A, per lavori di rinnovo, dalle 21 i treni sono sostituiti dalla linea bus MA. Le linee metro A-B/B1-C sono aperte sino alle ore 2.30. Sulla rete notturna circoleranno le linee sostitutive metro NMA-NMB-NMB1-NMC-NME (dalle ore 2.30 alle ore 8.00) e la linea n913 (dalle ore 21.00 alle ore 2.30)

Il servizio riprende con la normale programmazione festiva sull'intera rete alle ore 8.00.

I parcheggi aperti il 31 dicembre e il primo gennaio 2023

Il 31 dicembre i parcheggi Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano sono aperti dalle ore 5.15 alle ore 3.15. Il parcheggio della stazione Ostiense è aperto dalle ore 6.00 alle ore 20.00. Il parcheggio Trastevere chiude alle ore 23.00.

Il primo gennaio o parcheggi Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano aprono alle ore 7.45. Il parcheggio della stazione Ostiense apre alle ore 8.00. Il parcheggio Trastevere apre alle ore 6.00

Biglietterie Atac aperte il 31 dicembre e il primo gennaio 2023

Il 31 dicembre le biglietterie Atac chiudono alle ore 19.00, il primo gennaio sono aperte dalle ore 10.40 alle ore 20.00. Sempre attivi i canali digitali all’indirizzo qui https://www.atac.roma.it/biglietti-e-abbonamenti.